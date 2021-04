„Eure Mütter“: Comedy, bis die Kasse gefüllt ist

Mit einer ungewöhnlichen Marathon-Show will das Stuttgarter Comedy-Trio „Eure Mütter“ seine durch Corona deutlich geleerte Kasse füllen. Denn seit Beginn der Pandemie mussten die Stuttgarter nach eigenen Angaben 119 Shows absagen. Deshalb will das Trio genau 119 Wunschtitel der Fans am Stück auf YouTube spielen - gegen Bezahlung. „12 Nummern pro Stunde, 12 Stunden am Stück“, kündigen Matze Weinmann, Andi Kraus und Donato Svezia auf ihrer Homepage an. Da die Wunschtitel bereits ausgebucht sind, planen sie auch Dutzende Zugaben, um für sich und ihre drei Techniker wieder ein bisschen Geld zu verdienen.

Der Plan: Fans konnten für eine kleinere Summe ihren Wunschtitel wählen. Auch mehrfach, so dass es durchaus sein kann, dass ein und derselbe Titel fünfmal auf die Bühne kommt.

Mit Liedern und Sketchen zu Alltagsthemen haben sich „Eure Mütter“ in den vergangenen mehr als 20 Jahren vor allem in Baden-Württemberg eine feste Fangemeinde aufgebaut. Allerdings fürchten die Drei, dass die Pandemie deutliche Spuren auch in ihrer Branche hinterlassen wird: „Viele Künstler haben reagiert und versuchen, durch alternative Formate wie Livestream-Konzerte oder über die sozialen Medien präsent zu sein“, sagen sie. „Doch das wird auf Dauer vor allem unbekannteren Künstlern und den Leuten, die hinter den Kulissen arbeiten, auch nicht helfen.“ Viele Kulturschaffende müssten notgedrungen in andere Berufe wechseln und würden der Szene wahrscheinlich für immer verloren gehen.

Auch am Programm des Trios geht Corona nicht vorbei: „Die Pandemie macht weder vor unserem Beruf noch vor unserem Privatleben Halt“, antworten sie im Gespräch mit der dpa. Es seien Lieder entstanden über den täglichen Wahnsinn des Homeschoolings, die Tücken von Video-Konferenzen und den ungeahnten Zusatznutzen der Maskenpflicht.

