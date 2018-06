Etwas China in Bregenz: Festspiele zeigen „Turandot“

Mit der Oper „Turandot“ holen die Bregenzer Festspiele heute chinesisches Flair an den österreichischen Bodensee. Das Werk von Giacomo Puccini wird bereits zum zweiten Mal auf der Seebühne gezeigt - denn das Programm wechselt dort nur alle zwei Jahre. Die Oper erzählt die Geschichte einer Prinzessin, die jeden Freier köpfen lässt, der ihre Rätsel nicht lösen kann. Der heimatlose Prinz Calaf wagt es trotzdem - und erobert am Ende das Herz der Prinzessin. Im vergangenen Jahr lockte „Turandot“ mehr als 171 126 Besucher an den Bodensee.

Eröffnet wurden die Bregenzer Festspiele bereits am Mittwochvormittag durch die österreichische Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ). Am Mittwochabend stand im Festspielhaus die bislang nur selten aufgeführte Oper „Hamlet“ von Franco Faccio auf dem Programm.

