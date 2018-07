In einer Kleintierzucht in Plochingen (Kreis Esslingen) ist ein Feuer ausgebrochen. Die Kräfte vor Ort hätten von etwa zehn Meter hohen Flammen und einer weithin sichtbaren Rauchwolke berichtet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen in Reutlingen. Demnach brennen mehrere Hütten der Anlage. Dem Sprecher zufolge gestalten sich die Löscharbeiten schwierig, da die Zucht nur über einen schmalen Weg erreichbar ist. Ob in den brennenden Hütten auch Tiere untergebracht sind, ist bislang unklar.