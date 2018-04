In den Geschäftsräumen eines Juweliers in Durmersheim bei Karlsruhe (Landkreis Rastatt) hat es am Donnerstagabend gebrannt. Dabei seien etwa 200 000 Euro Schaden entstanden, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. Verletzt wurde demnach niemand. Die über dem Geschäft liegenden Wohnungen seien noch bewohnbar. Erste Ermittlungen deuteten auf einen technischen Defekt als Ursache hin.

