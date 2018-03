Ettlinger Schlossfestspiele: Erstmals Frau an Spitze gewählt

Die Schlossfestspiele Ettlingen bei Karlsruhe haben erstmals eine Intendantin. Solveig Bauer trete die Nachfolge von Udo Schürmer an, der „das kulturelle Flaggschiff Ettlingens“ zwölf Jahre geleitet habe, teilte die Stadt mit. Der Gemeinderat habe die in Saarbrücken lebende Regisseurin am Mittwochabend gewählt - sie sei die erste Frau an der Spitze der Festspiele. Auf die Ausschreibung hatten sich den Angaben zufolge 32 Frauen und Männer beworben. Jeden Sommer werden im barocken Hof des Ettlinger Schlosses Schauspielaufführungen, Musicals, Kinderstücke, Konzerte und mehr geboten.

