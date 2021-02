Bei einem Wohnungsbrand in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) ist eine 70 Jahre alte Frau gestorben. Zuvor war in der Wohnung der Frau Essen auf dem Herd angebrannt und hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau verlor nach ersten Erkenntnissen der Polizei aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein und starb. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall am Mittwoch aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-483795/2

