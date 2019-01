In den nächsten Tagen wird es in Baden-Württemberg wieder deutlich kälter. Eine Kaltfront verdrängt in der Nacht zum Montag das milde Klima und senkt die Schneefallgrenze, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Damit wird das Wetter am Montag oberhalb von 300 Metern, am Mittwoch schon ab 200 Metern Höhe, wieder winterlich. Doch auch in den tieferen Regionen kann wieder Schnee fallen, Autofahrer müssen mit vorübergehender Glätte rechnen. Die Temperaturen sinken in der Nacht laut DWD auf bis zu Minus 10 Grad in Oberschwaben. In höheren Gebieten muss außerdem mit Sturmböen gerechnet werden, in den tiefer gelegenen kann es zu Böen von bis zu 60 Stundenkilometern kommen.

DWD