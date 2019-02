„Es wird endlich Zeit“: VfB will Hannover distanzieren

Trotz nur zwei Punkten aus den vergangenen acht Bundesliga-Spielen hat sich Trainer Markus Weinzierl vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart vor dem Kellerduell mit Hannover 96 zuversichtlich gezeigt. „Wenn wir so weiterarbeiten wie zuletzt, werden wir das Glück zurückholen“, sagte Weinzierl am Dienstag bei einem ehrenamtlichen Einsatz mit mehreren Spielern des Tabellen-16. in der Stuttgarter Vesperkirche. Es werde nun endlich Zeit, wieder dreifach zu punkten. „Dann wissen wir, dass wir Hannover distanziert haben.“

Die Niedersachsen haben als Vorletzter mit 14 Punkten zwei Zähler weniger als der VfB (16), der wiederum zwei Punkte hinter dem Tabellen-15. FC Augsburg (18) liegt. Gelinge gegen 96 am Sonntag (15.30 Uhr) ein Sieg, habe der VfB den Klassenverbleib wieder selbst in der Hand, betonte Weinzierl, der selbst unter Druck steht. Zuletzt zeigten die Stuttgarter beim 1:1 bei Werder Bremen einen Aufwärtstrend und wollen diesen nun bestätigen. „Wir haben nur noch extrem wichtige Spiele bis Saisonende“, sagte Stürmer Mario Gomez.

Unter dem Dach der Stuttgarter Leonhardskirche, wo die älteste Vesperkirche Deutschlands stattfindet, gaben Weinzierl und Gomez sowie unter anderem Kapitän Christian Gentner und Torwart Ron-Robert Zieler Essen und Getränke an Obdachlose, Arbeitslose und weitere Bedürftige aus. Es war der vierte ehrenamtliche Einsatz des Clubs in den vergangenen Jahren.

In der Vesperkirche erhalten die Gäste neben Essen unter anderem auch ärztliche Betreuung oder einen Friseur-Service. „Für uns ist es wichtig zu sehen, welches Privileg es ist, wie wir unser Leben führen“, sagte Mittelfeldspieler Gentner angesichts der Armut, die er in der Vesperkirche zu sehen bekam.

