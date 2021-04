Es stockt auf der Autobahn des Bundes

Übers Wochenende sind einige Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Biberach hinzugekommen. Das Landesgesundheitsamt registrierte am Samstag 71 neue Ansteckungsfälle, am Sonntag waren es 35. Die Inzidenz im Landkreis Biberach steigt also weiter an. Während sie am Freitag bei 230 lag, machte sie am Samstag einen weiteren Sprung auf 238. Am Sonntagabend lag die Sieben-Tage-Inzidenz dann bei 247,4, dies teilte das Landesgesundheitsamt mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Fälle pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner in den ...