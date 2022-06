Es bleibt sommerlich: Hitze über 30 Grad in Sicht

Nach einem Wochenende mit vielfach blauem Himmel soll es Meteorologen zufolge auch in der neuen Woche sommerlich bleiben. Es ziehe in der Nacht zum Montag zwar ein Tiefdruckgebiet mit örtlichem Starkregen, Hagel sowie Sturmböen durch. Doch danach werde ein Hoch für angenehme Temperaturen von bis zu 25 Grad sorgen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Stuttgart berichtete.

Das Hoch sorge für kontinuierlich steigende Temperaturen, die ihren Höhepunkt am Freitag und Samstag finden dürften. Landesweit sollten die Werte dann tagsüber die 30-Grad-Marke überschreiten, örtlich seien sogar Temperaturen um die 35 Grad möglich, berichtete der Wetterdienst.

Wenn die Lufttemperatur über 30 Grad Celsius liegt, sprechen Experten üblicherweise von einem „heißen Tag“.

© dpa-infocom, dpa:220612-99-635980/2