Erzdiözese Freiburg: Kommission zu Missbrauch beginnt Arbeit

Eine Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der Erzdiözese Freiburg unter Leitung von Erzbischof Stephan Burger hat ihre Arbeit aufgenommen. Sie solle die Strukturen und Verhältnisse daraufhin untersuchen, ob und wie missbräuchlich Macht ausgeübt werde, teilte die Erzdiözese am Freitag in Freiburg mit. Im Bereich des Erzbistums geht es nach Angaben eines Sprechers um 442 Opfer und 190 Beschuldigte seit 1946.

Die Kommission solle den Erzbischof beraten. Mitglieder seien interne und externe Fachleute für Straf- und Arbeitsrecht, Psychologie und Theologie. Als eine der ersten Aufgaben solle die Kommission einige besonders auffällige Missbrauchsfälle in der Erzdiözese aufarbeiten, um daraus Erkenntnisse über Strukturen zu gewinnen, die Missbrauch begünstigen können.

Es sei höchste Zeit für einen Perspektivwechsel und für eine Haltungsänderung, teilte Burger mit. „Es darf in der Kirche keine Machtausübung geben, die nicht dem Nächsten, die nicht den Schwächsten dient.“ Burger hatte sich kürzlich für das Verhalten seiner Vorgänger und der Verantwortlichen in der Bistumsleitung im Umgang mit Missbrauch in der katholischen Kirche entschuldigt und Missbrauchsopfern ein persönliches Gespräch angeboten.

Erzdiözese Freiburg zu Missbrauch