Erzbischof Zollitsch verurteilt Diskriminierung von Christen

München (dpa) - Vor der Papstreise in den Libanon hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, die wachsende Diskriminierung von Christen in islamischen Ländern verurteilt. „Dass auch heute, im 21. Jahrhundert, Christen wegen ihres Glaubens verfolgt, benachteiligt und getötet werden, ist ein Skandal“, sagte Zollitsch dem Nachrichtenmagazin „Focus“. Die Bischöfe hätten sich in den vergangenen Jahren zu keinem internationalen Thema so häufig geäußert wie zu den Bedrängnissen der Christen in der muslimischen Welt. „Das Blut jedes Märtyrers muss unseren Einsatz für Religionsfreiheit verstärken“, fügte der Freiburger Bischof hinzu.

Papst Benedikt XVI. reist am kommenden Freitag in den Libanon. Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen werden weltweit 100 000 Millionen Christen verfolgt.