Von Deutsche Presse-Agentur

„The same procedure as every year“ - auch im Corona-Jahr: Natürlich kommt auch 2020 der Sketch-Dauerbrenner „Dinner for One“ zu Silvester im Fernsehen.

Angesichts der Kontaktbeschränkungen im Lockdown scheint der Titel „Abendessen alleine“ so passend wie nie zuvor. Etwa 20 Ausstrahlungen gibt es diesmal am 31. Dezember und 1. Januar - in verschiedenen Versionen.

Das NDR Fernsehen zeigt gleich vier Mal am 31.12. die traditionelle Fassung „Dinner for One oder Der 90.