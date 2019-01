Erstochener Jugendlicher in Biberach: Suche nach Tatwaffe

Nach der tödlichen Attacke auf einen 17-Jährigen in Biberach haben die Ermittler die Tatwaffe bisher noch nicht gefunden. Es soll sich dabei laut Zeugenaussagen um ein Messer gehandelt haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Donnerstag mitteilte. Bei der Obduktion des Jugendlichen war eine Stichverletzung festgestellt worden.

Der 17-Jährige war nach dem Besuch einer Gaststätte getötet worden. Er hatte das Lokal am Samstag mit dem 20 Jahre alten mutmaßlichen Täter verlassen. Das Opfer und ein weiterer Jugendlicher haben den nach Polizeiangaben stark betrunkenen Mann gestützt. Plötzlich soll der 20-Jährige auf den Jugendlichen eingestochen haben. Dieser starb kurz drauf an seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

