Erstochener Arzt: Strobl kündigt mehr Polizeipräsenz an

Als Reaktion auf den gewaltsamen Tod eines Arztes in Offenburg hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) angekündigt, mehr Polizisten in der Stadt einzusetzen. „In den kommenden Wochen werden wir die Präsenz, insbesondere in der Offenburger Innenstadt, nochmals verstärken“, teilte Strobl am Mittwoch mit.

Das Innenministerium schickt dafür zusätzlich eine achtköpfige Einsatzgruppe nach Offenburg. „Damit reagieren wir umgehend - auch auf die Sorgen und Bedürfnisse der Bevölkerung, die nach dem Tötungsdelikt an einem bekannten Arzt in Offenburg an das Polizeipräsidium herangetragen wurden“, sagte Strobl.

Am Donnerstag vergangener Woche war ein 51 Jahre alter Arzt in seiner Praxis erstochen worden, eine Arzthelferin wurde bei dem Angriff verletzt. Die Polizei nahm wenig später einen 26 Jahre alten Asylbewerber aus Somalia fest. Er sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft, hatte sich zunächst aber nicht zu der Tat geäußert.