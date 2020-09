In Bietigheim-Bissingen wird im Februar 2021 zum ersten Mal ein Shorttrack-Weltcup ausgetragen. Wie die Veranstalter am Dienstag nach einer Entscheidung der Internationalen Eislauf-Union (ISU) in der schwäbischen Stadt bekanntgaben, wird der Weltcup vom 19. bis 21. Februar stattfinden. „Ich freue mich sehr auf den Weltcup in Bietigheim-Bissingen. Es ist für unseren Sport extrem wichtig, dass wir hochkarätige Veranstaltungen im eigenen Land haben“, sagte Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel. Bietigheim-Bissingen ist damit neben Dresden der zweite deutsche Weltcup-Standort.

Die Shorttrack-Weltcups im Überblick