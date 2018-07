Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Einbürgerungen in Baden-Württemberg ist erstmals seit zehn Jahren gestiegen. Im vergangenen Jahr sind 12 200 Einwanderer deutsche Staatsbürger geworden - acht Prozent mehr als noch 2008, wie die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Carmina Brenner, am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Ein genereller Trend sei das aber nicht, vielmehr handele es sich eher um eine zufällige Schwankung. So seien viele Anträge aus 2008 seien erst im vergangenen Jahr behandelt worden. Im Vergleich zum Jahr 2000 etwa ging die Zahl der Einwanderungen um 60 Prozent zurück. In den vergangenen zehn Jahren sank sie kontinuierlich.