Erstmals seit 20 Jahren wechseln weniger Grundschüler auf Gymnasium

Zum ersten Mal seit 20 Jahren sind weniger Grundschüler in Baden-Württemberg auf ein Gymnasium gewechselt als im Vorjahr. Zum Schuljahr 2014/2015 seien 40 276 Viertklässler in ein Gymnasium gegangen - knapp 1500 Schüler weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Dabei seien regionale Unterschiede nach wie vor groß: Während im akademisch geprägten Heidelberg den Angaben zufolge 63 Prozent der Schüler in ein Gymnasium gegangen sind, waren es im ländlichen Landkreis Waldshut rund 28 Prozent. Insgesamt besuchten im aktuellen Schuljahr rund 12 300 weniger Schüler eine öffentliche allgemeinbildende Schule im Südwesten als im Vorjahr.

Pressemitteilung Übergangsquote Grundschüler

Pressemitteilung Weniger Schüler