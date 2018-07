Baden-Württembergische Paare lassen sich wieder häufiger scheiden: Erstmals seit 2004 gingen im vergangenen Jahr mehr Männer und Frauen wieder ihrer eigenen Wege. 22 800 Ehen wurden geschieden. Das sind rund drei Prozent mehr als im Vorjahr, ein Drittel mehr als 1990 und drei Viertel mehr als 1980, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Am ehesten trennten sich demnach die Paare in Großstädten und Ballungsräumen sowie in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit. Im Landesschnitt kamen auf 10 000 Ehen 94 Scheidungen. Hohe Quoten wurden in Stadtkreisen verzeichnet. Die geringste Quote meldete der Landkreis Rastatt.