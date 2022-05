Ersthelfer: Schneller bei Herzstillstand-Patienten sein

Damit Betroffene bei einem Herzstillstand möglichst schnell Hilfe bekommen, sollen Ersthelfer und Ersthelferinnen besser vernetzt werden. In Baden-Württemberg werden sie bei einem Notfall in der Nähe landesweit über eine Smartphone-App alarmiert - also auch, wenn sie gerade weit entfernt von ihrem eigentlichen Einsatzgebiet sind. Die Helfer können dann zum Beispiel angeben, welches Verkehrsmittel sie haben, um die benötigte Zeit zum Patienten oder zur Patientin zu berechnen, wie Michael Müller, Erster Vorsitzender des Vereins Region der Lebensretter, anlässlich des offiziellen Starts des Projekts am Donnerstag in Freiburg erklärte.

Rund 70.000 Menschen in Deutschland erleiden den Angaben zufolge jedes Jahr einen Herz-Kreislaufstillstand. Ihre Überlebensrate liege bei nur 10 bis 15 Prozent. Beginnen Ersthelfer in weniger als fünf Minuten mit Herzdruckmassagen, ist die Überlebenschance laut Müller zwei- bis viermal höher. Um eine solch schnelle Hilfe zu gewährleisten, brauche man nicht Tausende Rettungsleitstellen. „Heutzutage haben alle ein Handy dabei“, sagte der Notfallmediziner.

Koordiniert vom Innenministerium wurden in Baden-Württemberg seit 2017 Technologie-Lösungen für die Ersthelferalarmierung bei Herz-Kreislaufstillstand getestet. Dem Freiburger Projekt haben sich Müller zufolge mehr als ein Drittel der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten angeschlossen sowie das Allgäu in Bayern und Ostsachsen.

Für weitere Kooperationen liefen schon Gespräche, sagte Müller. „Das explodiert gerade förmlich.“ Hintergrund seien neue internationale Leitlinien für die Reanimation, die seit 2021 den Einsatz von Apps und digitaler Technologie empfehlen. Baden-Württemberg gehe bei der Umsetzung voran, sagte der Vereinsvorsitzende. „Ich hoffe, dass wir das in zwei, drei Jahren in ganz Deutschland haben.“

