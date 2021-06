Ersthelfer retten sechs Jahre altes Kind vor Ertrinken

Dank des beherzten Eingreifens zweier Ersthelfer ist ein sechs Jahre altes Mädchen in Mannheim vor dem Ertrinken gerettet worden. Die beiden Zeugen sahen das Kind am Donnerstagnachmittag leblos und mit dem Gesicht im Wasser am Ufer des Vogelstangsees treiben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie zogen demnach das Kind an Land und begannen unmittelbar mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Zu diesem Zeitpunkt habe das Kind nicht mehr geamtet und auch keinen Puls mehr gehabt.

Zwei Minuten nach Beginn der Wiederbelebung fing das Kind laut Polizei wieder zu atmen an und war ansprechbar. Die alarmierten Rettungskräfte übernahmen die weitere medizinische Versorgung. Die Sechsjährige kam anschließend in eine Kinderklinik.

Wie es genau zu dem Badeunfall kam, war zunächst unklar.

