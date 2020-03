In Heidelberg können sich jetzt Autofahrer sowie Fußgänger und Radler im ersten Kombizentrum in Baden-Württemberg auf Corona testen zu lassen. Der Landkreis Rhein-Neckar hat damit eine dritte Anlaufstelle nach der Kreisklinik in Sinsheim und dem Drive-in-Angebot in Schwetzingen eingerichtet. Der Kreis wollte nach Angaben einer Sprecherin vom Dienstag auch Menschen, die nicht mit dem Auto anreisen, eine unkomplizierte Möglichkeit zum Testen bieten. Davon machten seit der Öffnung Ende in der vergangenen Woche auch viele Besucher der Zentrums auf dem Messegelände mit Fahrrad oder zu Fuß Gebrauch. Insgesamt wurden dort bislang 550 Tests vorgenommen. In Schwetzingen waren es in den vergangenen zwei Wochen rund 1500.

Das Verfahren läuft so: Die Menschen schildern vor dem Besuch der Zentren ihre Symptome dem Gesundheitsamt über eine Hotline und erhalten von der Behörde im Fall eines Verdachts auf Infektion einen Testtermin. Um Staus zu vermeiden, bekommen sie ein minutengenaues Zeitfenster für den Abstrich. Nach 48 Stunden werden sie über ihr Ergebnis informiert.

Landratsamt Rhein-Neckar