Fußballfans im Südwesten müssen sich am ersten WM-Wochenende in manchen Regionen ein trockenes Plätzchen für ihr Public Viewing suchen. Am Sonntag ziehe teils schauerartiger und mit einzelnen Gewittern durchsetzter Regen über das Land hinweg, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart.

Am Nachmittag - wenn die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bestreitet - sei das Risiko in den Regionen südlich der Donau und des Südschwarzwalds besonders hoch. In der Bodenseeregion könne es auch abends noch anhaltend regnen. Im Rest des Landes regne es überwiegend am Vormittag, sagte der DWD-Meteorologe. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 19 Grad im Bergland und 25 Grad am Oberrhein.

In der kommenden Woche steht dem Public Viewing aber nichts im Weg. Dem DWD zufolge bleibt es wegen eines Hochdruckgebiet bis Freitag trocken und sonnig. Die Höchsttemperaturen um die 30 Grad werden am Donnerstag erreicht, hieß es.

