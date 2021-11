Erster Spatenstich fürAusbau der Autobahn 81 bei Rottenburg

Mit einem Spatenstich sind am Freitag an der Autobahn 81 die Arbeiten für den Ausbau der Anschlussstelle Rottenburg gestartet. An diesem für die Region wichtigen Knotenpunkt wurden 2015 bei einer bundesweiten Straßenverkehrszählung rund 56 000 Autos in 24 Stunden gezählt. Und es wurde ein Schwerlastanteil von elf Prozent ausgemacht, wie die Autobahn GmbH des Bundes weiter mitteilte.

Für diese Verkehrsbelastung reichte die Kapazität der bisherigen Anschlussstelle Rottenburg nicht mehr aus. Mit der Baumaßnahme werden die Anschlussstelle und die Bundesstraße 28 in diesem Bereich dem Verkehrsaufkommen angepasst, wie es hieß.

Die Anschlussstelle Rottenburg der A81 erhält in Form von zwei weiteren sogenannten Kleeblatt-Ohren zusätzliche Auf- und Abfahrten, so dass die Knotenpunkte zur B28 ohne Lichtsignal-Anlagen befahren werden können. Die B28 wird zwischen der Anschlussstelle Rottenburg und dem Gewerbegebiet Bondorf-Süd von drei auf vier Fahrstreifen ausgebaut. Während der Bauarbeiten soll es keine Sperrungen geben. Geplant ist eine Bauzeit von rund eineinhalb Jahren.

