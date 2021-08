Erster Saisonsieg für Leipzig: Klarer Erfolg über Stuttgart

RB Leipzig hat nach dem enttäuschenden Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg gefeiert. Der Zweite der vergangenen Saison gewann am Freitag daheim 4:0 (1:0) gegen den ersten Spitzenreiter VfB Stuttgart. Während sich die Leipziger für das überraschende 0:1 in Mainz rehabilitierten, kassierte der VfB nach dem glänzenden 5:1 über Aufsteiger Fürth zum Saisonstart eine herbe Niederlage. Zum Auftakt des zweiten Spieltages trafen zweimal Dominik Szoboszlai (38. Minute/52.), Emil Forsberg (46.) und André Silva per Handelfmeter (65.) vor 23.100 Zuschauern in der Leipziger Arena.

