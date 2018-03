Der Herr Botschafter des Bieres gibt noch kurz vor dem Gebäude ein Interview zu aktuellen politischen Themen. Dann aber taucht Cem Özdemir in der Stuttgarter Brauerei Dinkelacker, die in seinem Bundestagswahlkreis liegt, tief ein in die Welt des Gerstensaftes. Der Grüne versteht erkennbar etwas von der Materie.

Das Ehrenamt eines Bierbotschafters trägt der deutsche Brauerbund Persönlichkeiten mit bekanntem Namen und auch politischem Einfluss an. Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt (2002) aus Stuttgart gab sich dafür schon her, Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (2008) als bekanntes SPD-Gesicht oder der Chef der CDU-Fraktion im Bundestag, Volker Kauder (2011). Vor Özdemir gönnte sich Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) die eine oder andere Brauereibesichtigung. Weil dieser bei der Staffelübergabe verhindert war, hielt im Juni 2014Kauder die Laudatio auf den ersten Grünen in diesem Amt. „Er hat sich extra bei mir erkundigt, ob ich überhaupt Bier trinke“, erzählt der Muslim den Chefs der Stuttgarter Brauerei.

Ja, Özdemir trinkt. Er kostet an diesem Abend nach dem Ende der Betriebsführung nicht nur mit kleinen Schlucken einige Sorten, die Dinkelacker am Stammsitz in der Tübinger Straße braut und abfüllt. Während der Tour durch die Produktion lässt er sich auch ein Glas ganz junges Bier reichen. Ganz chic findet er, dass die Brauerei in der Produktion schon seit 1952 auf die Kraft-Wärme-Kopplung setzt, um die Energieausgaben in Grenzen zu halten. Da richtet Özdemir sogar sein Smartphone für ein Erinnerungsfoto auf die AEG-Turbine, die noch immer zuverlässig arbeitet. Deutsche Wertarbeit und deutsches Bier, das passt irgendwie zusammen.

Als Kleinbrauerei geht Dinkelacker mit dem größten Bierausstoß im Südwesten allerdings nicht durch. Auch andere Stuttgarter Marken wie Wulle, Sanwald oder Schwaben-Bräu gehören zum Sortiment. Hoch aber hält Dinkelacker das Bekenntnis zur Regionalität. Ralph Barnstein, als diplomierter Brauer in der Geschäftsführung für die Produktion verantwortlich, versichert, dass alle Rohstoffe aus dem Land kommen. So ordern die Stuttgarter traditionell Tettnanger Hopfen. Eine klitzekleine Ausnahme gibt es. Je nach Qualität kommt auch mal Weizen aus dem Elsass zur Verarbeitung in die eigene Mälzerei. Das räumt er im Sudhaus, der „Wiege des Bieres“, ein.

Özdemir wurde auch als Botschafter berufen, weil er sich politisch „für den Mittelstand, den Schutz natürlicher Ressourcen und kulturelle Vielfalt“ besonders stark einsetze. Hochzufrieden sind sie im Brauerbund deshalb mit ihm, weil Özdemir ein straffes Programm abspult: „Ich hab denen von Anfang an gesagt, dass ich so einen Job auch ernst nehme.“ Neben ihm tourt in der laufenden Amtszeit auch die Moderatorin Sonya Kraus in Sachen Bier durch die Lande.

Hopfen und Malz

In der Geschichte des Bieres und der Bedeutung des Reinheitsgebots aus dem Jahr 1516 kennt sich der Sohn türkischer Eltern, der in Bad Urach aufgewachsen ist, aus. Das Gütesiegel für deutsches Bier schlechthin sollte demnach auch verhindern, dass außer Hopfen und Malz andere rauschsteigernde, teilweise giftige Kräuter und Substanzen wie das Bilsenkraut mit verarbeitet werden.

Apropos Kräuter. Nicht-Abstinenzler Özdemir macht sich aktuell dafür stark, unter strengen Auflagen Cannabis aus der Liste der verbotenen Drogen zu streichen. Ermittlungen gegen ihn wegen des Besitzes einer Hanfpflanze wurden von der Staatsanwaltschaft bereits wieder eingestellt. Er hält die deutsche Drogenpolitik für verlogen. Spaßhaft hat Özdemir am politischen Aschermittwoch ein Reinheitsgebot für Hanf angemahnt. Im Dinkelacker-Sudhaus geht auch Brauer Barnstein auf das Gewächs ein. Der Hopfen könne irgendwo zwischen der Tomate und Hanf eingeordnet werden. Einig waren sich alle Beteiligte, dass ein gut gebrautes Bier, in Maßen getrunken, bestimmt nicht auf die Verbotsliste gehört.