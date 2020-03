Ein Jugendspieler des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der aus dem Raum Schwäbisch Hall stammende U16-Spieler habe sich im privaten Umfeld infiziert, teilte der FCH am Donnerstagnachmittag mit. Der 15-Jährige befinde sich bereits seit Anfang dieser Woche in häuslicher Isolation. „Sämtliche direkte Kontaktpersonen des U16-Spielers müssen auf Empfehlung der Behörden die nächsten 14 Tage vorsorglich zu Hause bleiben“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zudem setzt der FCH vorerst den gesamten Spielbetrieb seiner Jugendteams aus. Alle Mitarbeiter des Heidenheimer Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) arbeiten „bis auf Weiteres“ von zu Hause, die Spieler erhalten individuelle Trainingspläne. Aufgrund der räumlichen Trennung vom NLZ könne der Arbeitsbetrieb der FCH-Verwaltung, im Fan- und Ticketshop, im Gebäudemanagement sowie bei den Profis weiter ohne Einschränkungen stattfinden.

Kader 1. FC Heidenheim

Spielplan 1. FC Heidenheim

Saison-Statistiken 1. FC Heidenheim

Tabelle 2. Bundesliga

FCH-Mitteilung zum Corona-Fall