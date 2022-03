Gesundheitssektor: Wie viele Mitarbeiter sind weder geimpft noch genesen?

Seit einer Woche gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Deutschland. Das Stuttgarter Sozialministerium hat nun erstmals Zahlen dazu veröffentlicht, wie viele Beschäftigte in Kliniken, Heimen und Praxen in Baden-Württemberg keinen ausreichenden Immunschutz nachweisen konnten.

Seit dem 16. März müssen Arbeitgeber diejenigen Mitarbeiter ans zuständige Gesundheitsamt melden, die weder geimpft noch genesen sind. Das Sozialministerium hat bei den Gesundheitsämtern nach den Meldungen gefragt.

Demnach haben 2617 Einrichtungen und Unternehmen landesweit 17.052 Beschäftigte genannt, die nicht nicht ausreichend immunisiert sind, oder bei denen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des von ihnen vorgelegten Nachweises bestehen. Das teilt das Haus von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Mittwoch mit.

Mehr als die Hälfte der Einrichtungen hätten das speziell hierfür eingerichtete digitale Meldeportal genutzt, erklärt Luchas Amtschef Uwe Lahl. Die restlichen Meldungen gingen per Post ein. „Noch ist eine Woche Zeit, die verbleibenden Meldungen an die Gesundheitsämter nachzureichen“, so Lahl. „Wir sind auf einem guten Weg, die Ämter werden die einrichtungsbezogene Impfpflicht zügig umsetzen.“