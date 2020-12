Erste Termine für Corona-Impfungen in Baden-Württemberg ab sofort möglich

Nach der Impfstoff-Lieferung in Baden-Württemberg werden am Sonntag die ersten Menschen im Südwesten gegen das Coronavirus geimpft. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) eröffnen um 13 Uhr das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in der Stuttgarter Liederhalle. Am Sonntag sollen auch mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheime ausströmen.

Muss man sich impfen lassen?

Nein, die Impfung ist freiwillig.

Wer darf sich zuerst impfen lassen?

Ältere über 80 Jahre und Pflegeheimbewohner haben die höchste Priorität. Die endgültige Prüfung des Anspruchs auf eine Impfung findet aber vor Ort im jeweiligen Impfzentrum statt.

Wo wird geimpft?

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums soll bereits am Sonntag in allen zentralen Impfzentren gespritzt werden. Diese befinden sich in folgenden Städten:

Ulm

Tübingen

Heidelberg

Freiburg

Stuttgart

Karlsruhe

Offenburg

Rot am See

Mannheim

Die Impfzentren sind sieben Tage die Woche von 7 Uhr bis 21. Uhr geöffnet. Ab Mitte Januar sollen zudem in den Stadt- und Landkreisen rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ) bereit stehen. Im Laufe des Jahres 2021 soll es die Impfung dann beim Hausarzt geben.

Müssen Menschen in Pflegeheimen auch in die Impfzentren kommen?

Nein. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen untergebracht sind oder dort arbeiten, sollen über mobile Impfteams die Möglichkeit einer Impfung bekommen.

Die mobilen Impfteams sind laut Gesundheitsministerium organisatorisch an die jeweiligen Impfzentren angebunden. Die mobilen Impfteams suchen nach vorheriger Terminabsprache die Einrichtungen auf.

Kostet die Impfung etwas?

Die Impfung ist kostenlos.

Wie läuft die Impfung ab?

Im Impfzentrum wird zunächst allgemein über die Impfung aufgeklärt, es folgt eine individuelle Aufklärung durch einen Arzt, etwa zu Risiken durch Allergien oder Vorerkrankungen. Erst dann geht es zur Impfung. Nach dem Piekser in den Arm soll man noch für eine 30-minütige Beobachtung dableiben.

Nach etwa 21 Tagen muss man erneut geimpft werden - nur dann besteht ein vollständiger Schutz.

Wo kann man sich melden, wenn man geimpft werden möchte?

Wer die freiwillige Impfung erhalten möchte (und sie bekommen darf), muss sich dazu über die Telefonnummer 116 117 oder online über die Webseite www.impfterminservice.de anmelden. Die Impfung soll in zwei Dosen im Abstand von rund drei Wochen erfolgen, man bekommt deshalb zwei Impftermine zugeteilt.

Es werden nach und nach immer mehr Impftermine angeboten in immer weiteren Regionen angeboten, so das Ministerium.

Wie viele Menschen können pro Tag geimpft werden?

Das Land möchte in den zentralen Impfzentren pro Tag rund 1500 Menschen impfen können.

Wie viel Impfstoff ist überhaupt verfügbar?

Die Liefermenge richtet sich nach der Zahl der Einwohner des Bundeslandes. Nach einem Lieferplan des Mainzer Unternehmens Biontech sollen ab Ende Dezember 87.750 Dosen des Corona-Impfstoffs pro Woche in den Südwesten geliefert werden.