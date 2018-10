Erste Studenten für Hebammenwissenschaft an Uni Tübingen

Angehende Hebammen können ihr Fach seit Freitag in Tübingen an der Universität studieren. 30 Studentinnen schrieben sich in den neuen Studiengang Hebammenwissenschaft ein, wie der kommissarische Leiter Diethelm Wallwiener am Freitag sagte. Als Absolventen erhalten sie eine staatliche Berufszulassung sowie den Bachelor-Abschluss.

Das Studium eröffne vollkommen neue Berufsperspektiven, so Wallwiener: „Nach einem Masterstudiengang können die Studierenden promovieren, Forschung und auch Spitzenforschung betreiben. Für solche Stellen wollen wir sie coachen“. Auch das Arbeiten im Ausland werde mit dem Abschluss leichter, denn in anderen Ländern sei die Ausbildung zur Hebamme bereits akademisiert.

In der Geburtshilfe brauche es Fachkräfte, „die gelernt haben, ihr Handeln immer wieder zu hinterfragen, wissenschaftliches Wissen aufzunehmen und ihre Arbeit an neue Anforderungen anzupassen“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) zur Begrüßung der ersten Studierenden. Ihr Ministerium hofft auch darauf, mit dem neuen Studienangebot junge Menschen für die Arbeit im Gesundheitsbereich zu gewinnen - aktuell fehlten oft qualifizierte Fachkräfte.

Unter den Bewerbern für den neuen Studiengang sei leider kein einziger Mann gewesen, so Wallwiener. „Das wird sich in den nächsten Jahren hoffentlich ändern.“

Hebammenstudiengänge gab es in Baden-Württemberg bislang nur an den Dualen Hochschulen. Auch Pflege kann nun auf dem Campus für Gesundheitswissenschaften Tübingen-Esslingen studiert werden, hierfür stehen 60 Plätze bereit.