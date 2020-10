Nach einem verschossenen Elfmeter hat der SV Waldhof Mannheim am sechsten Spieltag der 3. Fußball-Liga seine erste Saison-Niederlage kassiert. Die Mannheimer unterlagen Hansa Rostock am Dienstagabend mit 1:2 (1:1). Für die Gastgeber reichte es nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich von Dominik Martinovic (44. Minute). Der Stürmer hatte zuvor die Chance auf die Führung per Foulelfmeter nicht genutzt und den Pfosten getroffen (31.). Für die Gäste trafen Maurice Litka (42.) in der turbulenten Schlussphase der ersten Halbzeit und John Verhoek nach einem Standard kurz nach der Pause (48.). Die Partie fand aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen ohne Zuschauer statt.

Kader SV Waldhof Mannheim

Spielplan SV Waldhof Mannheim

Tabelle der 3. Liga