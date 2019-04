Erste-Hilfe-Pflicht für Lehrer: Teilerfolg für Schüler

Der Autobauer BMW hat in dieser Woche den Vertrag über den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte des Friedrichshafener Autozulieferers unterschrieben: ZF liefert in den kommenden Jahren in Höhe eines zweistelligen Milliardenbetrages für fast alle Modelle des bayerischen Autobauers das weiterentwickelte Acht-Gang-Automatikgetriebe, wie ZF-Chef Wolf-Henning Scheider am Donnerstag im Rahmen der Jahresbilanzpressekonferenz des Unternehmens in Friedrichshafen bekannt gab.