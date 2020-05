Nach knapp acht Wochen Zwangspause wegen des Coronavirus haben die Kirchen im Südwesten erstmals wieder gemeinsame Gottesdienste mit Gläubigen in den Gotteshäusern gefeiert. Bei den Sonntagsgottesdiensten galten Hygiene- und Abstandsregeln. Dies habe gut funktioniert, sagte ein Sprecher des Erzbistums Freiburg. Im Freiburger Münster nahmen am Sonntagmorgen knapp 100 Gläubige an der ersten Eucharistiefeier seit Mitte März teil. Es war eine der ersten christlichen Feiern im Land, seit Corona-Regeln gelockert und Gottesdienste wieder erlaubt wurden.

Laut den Vorgaben des Landes müssen die Besucherzahlen begrenzt werden. Zudem muss in den Gotteshäusern ein Mindestabstand eingehalten werden. Auf gemeinsames Singen soll wegen der Corona-Infektionsgefahr zunächst verzichtet werden. Das Tragen von Schutzmasken wird von den Kirchen empfohlen, ist aber nicht Pflicht.

Während der Corona-Krise hatten viele Kirchen Gottesdienste über das Internet übertragen. Einige Gemeinden wollen dies zunächst fortsetzen. Mitte März waren gemeinsame Gottesdienste in den Gotteshäusern wegen des Coronavirus von den Behörden untersagt worden.

