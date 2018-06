Erste Gedenkmünze „1000 Jahre Leipzig“ in Stuttgart geprägt

An die Ersterwähnung der Stadt Leipzig vor 1000 Jahren erinnert nun eine Gedenkmünze. Die erste wurde am Dienstag in Stuttgart geprägt, wie das Finanzministerium Baden-Württemberg mitteilte. Sie zeigt unter anderem die Innenstadt sowie die Bürger von Leipzig. Insgesamt soll eine Million Stück aufgelegt werden. Der größte Teil davon soll zehn Euro kosten. Für 175 000 besonders gefertigte Stücke aus Silber mit Spiegelglanz soll der Preis einen Tag vor der offiziellen Herausgabe am 2. Juli bekanntgegeben werden.