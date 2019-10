Jetzt sind die Zahlen auf dem Tisch: 4,4 Millionen Euro soll die Sanierung des ehemaligen Gasthauses Ochsen in der Erlenmooser Ortsmitte kosten. Bernd Jäger, Geschäftsführer der Firma JaKo aus Rot an der Rot, stellte in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend das Konzept zur möglichen künftigen Nutzung des historischen Gebäudes vor.

Zentraler Punkt ist der Umzug der Erlenmooser Verwaltung in den Ochsen, außerdem sind ein Bürgersaal und eine gastronomische Nutzung vorgesehen.