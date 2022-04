Ohne Masernimpfung dürfen Lehrer aus der Ukraine nicht unterrichten

Geflüchtete Kinder aus der Ukraine dürfen Schulen in Baden-Württemberg auch ohne Masernimpfung besuchen, Lehrer nicht. An vielen Schulen, die eine geeignete Lehrkraft anstellen wollen, sorgen Hürden wie diese für Unverständnis.

Rund 230 ukrainische Pädagogen stünden dem Südwesten zur Verfügung. An den Schulen kommen täglich mehr Kinder an. Dass gerade ihnen eine Tagesstruktur, wie sie Schule bieten kann, sehr hilft, hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bei einem Schulbesuch am Montag in Stuttgart betont.

Es sind vor allem deutsche Umlaute wie ä und ö, die Xenia und ihren Klassenkameraden schwerfallen, wie sie sagen. Viele der Zehn- bis 14-jährigen Ukrainer, die an diesem Morgen eine Vorbereitungsklasse (VKL) in der Stuttgarter Ameisenbergschule besuchen, müssen Deutsch ganz neu lernen.

Mariia Frelik hilft ihnen dabei. Die Ukrainerin kam 2018 nach Deutschland – nicht wie ihre Schüler vor wenigen Tagen oder Wochen. „Wir besprechen, was zuhause passiert“, sagt Frelik. „Ich versuche, andere Themen zu finden, aber ...“ – der Krieg in der Heimat der Kinder und Jugendlichen sei eben das bestimmende Thema.

Rechtliche Probleme bei der Beschäftigung von ukrainischen Lehrkräften

Frelik unterrichtet seit einer Woche ukrainische Kinder an der Ameisenbergschule. Da ihre ukrainische Ausbildung als Lehrerin für Mathematik und Physik nicht anerkannt wurde, unterrichtet sie eine VKL und arbeitet parallel daran, ihr deutsches Staatsexamen nachzuholen.

Vielen anderen ukrainischen Lehrern bleibt eine Beschäftigung bislang aber versagt. Laut Kultusministerium haben sich bereits 1100 Interessierte auf einem Portal registriert und damit ihre Bereitschaft erklärt, Vorbereitungsklassen zu unterrichten.

Rund 230 davon stammen aus der Ukraine – wobei nicht alle erst kürzlich aus der Heimat geflohen seien, so Schoppers Sprecher. Doch es gibt Probleme, ihnen einen Arbeitsvertrag vorzulegen.

Das hat jüngst auch der Städtetag in einem Brief ans Kultusministerium angemahnt. „Mehrere Städte berichten über rechtliche Schwierigkeiten bei der Beschäftigung von ukrainischen Lehrkräften in hiesigen Schulen wegen fehlendem Arbeitsvertrag mit dem Land“, erklärt Dezernent Norbert Brugger.

Ein Problem sei die Frage, ob die Menschen hier und in ihrer Heimat gleichzeitig angestellt sein dürften. Das sei kein Hinderungsgrund, heißt es aus dem Ministerium. Drängender scheint eine andere Hürde: die verpflichtende Masernschutzimpfung.

Erst impfen, dann unterrichten

Das bestätigt Elke Ray, Leiterin des Gymnasiums Ochsenhausen. Nachdem immer mehr ukrainische Kinder in ihrer Schule ankamen, hat sie vor einer Woche eine zweite VKL eingerichtet und die ukrainische Deutschlehrerin Svitlana Shcherbakova angestellt. Möglich wurde das durch den Schulförderverein.

Keine Seltenheit, sagt Ute Hess, Vorsitzende des Landesverband der Schulfördervereine. „Ich sehe es nicht als Aufgabe der Schulfördervereine, staatliche Pflichtaufgabe zu erfüllen. Aber die Menschen sind nun mal da, es müssen Lösungen gefunden werden.“ Auf einen Arbeitsvertrag von der Schulbehörde wartet Shcherbakova noch immer. Aus Charkiw ist sie ohne ihren Impfpass geflohen. „Jetzt muss sie erst zum Arzt und ihren Immunschutz bestätigen lassen“, sagt Schulleiterin Ray.

Am Rande des Schulbesuchs hatte Ministerin Schopper sich zu Flexibilität bekannt und gesagt:

Wir werben sehr dafür, da möglichst unbürokratisch vorzugehen.

Ihr Sprecher betont aber, dass die erste Masernschutzimpfung Voraussetzung für einen Arbeitsvertrag sei, die zweite könne später folgen.

Für die ukrainischen Kinder gilt dies indes nicht so rigoros. Denn sobald sie sich anmelden, gilt für sie die Schulpflicht. In einem Brief an die Schulbehörden und Kommunalverbände erklärt Schoppers Amtschef Daniel Hager-Mann, dass es das Infektionsschutzgesetz ausdrücklich gestatte, „dass schulpflichtige Schülerinnen und Schüler auch ohne nachgewiesenen Masernschutz an den Schulen aufgenommen und unterrichtet werden“.

8000 Kinder aus der Ukraine an den Schulen in Baden-Württemberg

8000 Kinder aus der Ukraine sind laut Kultusministerium bislang an den Südwest-Schulen angekommen – Tendenz täglich steigend. Manche Kinder wurden auf die Zeit nach Ostern vertröstet, weil Schulen mancherorts aus allen Nähten platzen und zusätzliche Lehrkräfte fehlen.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch nimmt hierbei die Landesregierung in die Pflicht. „Andere Bundesländer machen vor, wie es besser geht: Vorverträge, unbürokratische Regelungen, vorerst Selbstauskünfte statt polizeilicher Führungszeugnisse, provisorische Einteilung in Gehaltsstufen und so weiter“, sagt er. „Wenn Kultusministerin Schopper die Bürokratie-Hürden im Land nicht abbaut, dann verhindert sie, dass es schnell mehr Vorbereitungsklassen für Kinder aus der Ukraine geben kann.“

Schoppers Sprecher weist den Vorwurf vehement zurück. „Angesichts der Dringlichkeit haben wir pragmatische Wege gefunden“, genau wie andere Bundesländer. Statt Studiennachweisen reiche etwa ein Arbeitsvertrag, das polizeiliche Führungszeugnis müsse lediglich beantragt sein. Neun Ukrainer hätten bereits einen Arbeitsvertrag. Manche Bewerber könnten aber weder Deutsch noch Englisch und seien daher nicht geeignet, allein zu unterrichten.

Jörg Fröscher, Rektor der Theodor-Heuglin-Gemeinschaftsschule in Ditzingen im Kreis Ludwigsburg, kritisiert dennoch:

Unsere Klassen laufen voll, wir haben ohnehin einen großen Lehrermangel im Land. Es ärgert mich vor diesem Hintergrund unendlich, warum immer noch keine Verträge für ukrainische Lehrkräfte vorliegen.

Drei Bewerber habe er wohl schon verloren – zwei an die Industrie, eine an eine private Schule. „Wir sollen flexibel handeln, heißt es vom Ministerium. Unsere Behörden beherzigen das leider nicht, das dauert viel zu lange.“

Das sagt auch Monika Stein, Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. „Wir haben ohnehin gigantischen Personalmangel im Schulbereich. Deshalb müssen wir potenzielle Kräfte in die Schulen kriegen – was aber zeitgleich nicht heißt, dass die Anstellungsbedingungen schlecht sein dürfen und die Qualität in den Keller gekloppt wird.“

Gewisse Ansprüche müssten weiter gelten. Sie habe den Eindruck, dass sich das Ministerium bemühe. „Es darf aber nicht an Masernschutzimpfungen scheitern“, sagt Stein und fordert Kultus- und Sozialministerium dazu auf, niederschwellige Masern-Impfangebote zu machen.