Von Schwäbische Zeitung

Ein Autofahrer und sein Beifahrer wurden bei einem Unfall bei Westerheim schwer verletzt. Ihr Auto überschlug sich mehrfach.

Das war geschehen: Am frühen Samstagmorgen gegen 0.35 Uhr fuhr laut Mitteilung der Polizei ein 23-Jähriger auf der Landesstraße 1236 von Westerheim in Richtung Wiesensteig. In einem Waldstück fuhr der junge Mann mit seinem Hyundai in einer Rechtskurve über die Gegenfahrbahn geradeaus in den Wald. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.