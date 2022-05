Erst aufklären, dann Rücktritt fordern

Journalismus lebt vom Geheimnisverrat. Ohne Whistleblower, wie Hinweisgeber neudeutsch heißen, käme viel im Verborgenen geschehenes Unrecht nie ans Licht. Der konkrete Fall, in dem Innenminister Thomas Strobl sich selbst als Whistleblower geoutet hat, ist aber aus zwei Gründen bemerkenswert.

Zum einen stellt sich die Frage nach der Motivation. Warum hat Strobl den Brief eines Anwalts des ranghöchsten Polizisten im Land, der nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung suspendiert ist, einem Journalisten durchgesteckt? Wenn es ihm wirklich um Transparenz ging, wie er beteuert, hätte er mit nachfragenden Journalisten ebenso transparent umgehen müssen.

Zum anderen ist weiter offen, ob der Jurist Strobl gegen Recht verstoßen hat. Konkret: Ob er ein Geheimnis verraten hat. Nein, sagt er, bei dem Brief habe es sich nicht um ein geheimes Dokument gehandelt. Ob er recht hat, gilt es aufzuklären, mit all jener Transparenz, die Strobl so beschwört.

Für diese Aufklärung ist die Opposition essenziell. Es ist ihre oberste Pflicht, die Regierung zu kontrollieren und bei Verfehlungen Konsequenzen zu fordern. Rücktrittrufe wie nun gegen Strobl oder zuletzt gegen Sozialminister Manfred Lucha dürfen aber kein Reflex sein. Sie sollten am Ende einer fundierten Prüfung stehen.