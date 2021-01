Erst Angehörigen verletzt und dann fremde Autos beschädigt

Ein 53 Jahre alter Mann hat in Schopfheim (Kreis Lörrach) nach einem Streit in der Familie mit seinem Auto zwölf Fahrzeuge beschädigt. Zuvor soll er am Mittwoch einen betagten Angehörigen schwer am Arm verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Danach sei der mutmaßliche Täter mit seinem Auto ziellos umher gefahren und habe während seiner Fahrt mehrere Fahrzeuge gerammt, darunter einen geparkten Streifenwagen. Dabei sei eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Der 53-Jährige sei festgenommen worden. Er wurde gleichfalls leicht verletzt. Er kam in Polizeigewahrsam. Der Hintergrund des Vorfalls und das Motiv waren zunächst unklar.

