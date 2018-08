Ein völlig erschöpfter Surfer ist bei heftigem Wind aus dem Obersee vor Meersburg (Bodenseekreis) gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm ein Segelboot den hilflosen Surfer am frühen Mittwochabend an Bord und brachte ihn sicher in einen Hafen. Dort wurde der leicht verletzte Mann von Sanitätern versorgt.