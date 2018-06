Wolfschlugen (dpa/lsw) - Der Windparkentwickler Windreich AG will mit dem weltweit größten Errichterschiff den Bau des Nordsee-Windparks Global Tech I zum Erfolg führen. Das 147 Meter messende Kranhubschiff sei in seiner Größe einzigartig, teilte das Unternehmen in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) mit. Das Schiff der Hochtief-Tochter HGO InfraSea kann laut Mitteilung gleichzeitig drei Tripod-Fundamente und neun rund 60 Meter lange Pfähle in das Baufeld in der Nordsee transportieren. An dem geplanten Park hält die Windreich-Gruppe selber noch rund 13 Prozent der Anteile. Der Bau auf See soll demnächst starten.

