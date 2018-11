Ernst Ulrich von Weizsäcker für Castellucci als SPD-Vorsitzenden

In der Frage um den Vorsitz der Landes-SPD hat sich Ernst Ulrich von Weizsäcker zu Wort gemeldet. Der ausgewiesene Umweltexperte bezieht in der „Schwäbischen Zeitung“ klar Position für Lars Castellucci. „Ich kenne ihn seit langer Zeit“, sagt von Weizsäcker über Castellucci. „In der Bundestagsfraktion habe ich kaum jemanden gesehen, der sich wie er für Umwelt und Nachhaltigkeit eingesetzt hat.“

Noch bis Montag können die baden-württembergischen SPD-Mitglieder abstimmen, ob Leni Breymaier Vorsitzende der Landespartei bleiben, oder ob Castellucci diese Position übernehmen soll. „Leni Breymaier ist ja auch großartig, ich mag sie ausgesprochen gern“, sagt von Weizsäcker. Sie richte das Augenmerk allerdings zu sehr auf die Frage nach sozialer Gerechtigkeit. „So zu tun, als sei das Wiederentstehen der großen alten SPD nur an dieses Thema gekoppelt, ist zu kurz gegriffen“, sagt der ehemalige Bundestagsabgeordnete, der unter anderem 2002 über das Direktmandat des Wahlkreises Stuttgart I ins Parlament eingezogen war. Sechs Jahre lang war er zudem Mitglied im Landesvorstand der SPD.

Der Neffe des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war in seiner Zeit unter anderem Vorsitzender der Enquête-Kommission Globalisierung und Weltwirtschaft sowie Vorsitzender des Umweltausschusses im Bundestag. 2005 kandidierte der 79-Jährige nicht mehr. Soziale Ungleichheit sei in Deutschland nicht die drängendste Frage, wie der „Bericht zur weltweiten Ungleichheit“ der Paris School of Economics bestätige.

Von Weizsäcker ist nicht das erste SPD-Urgestein, das sich für einen der beiden Kandidaten ausspricht. Zuletzt hatte der ehemalige Daimler-Vorstandsvorsitzende Edzard Reuter Partei für Breymaier ergriffen.