Erneute Farbattacke auf Obdachlosen: Verdächtiger in Haft

Nach einem erneuten Farbangriff auf einen Obdachlosen in Stuttgart ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, nahmen Polizeibeamte den 45-Jährigen am Vortag mit Farbflecken an der Kleidung in der Innenstadt fest. Kurz zuvor war in der Nähe ein Obdachloser mit Farbe übergossen worden. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt und selbst obdachlos.

Seit Anfang September sind in Stuttgart mehrfach wohnungslose Menschen im Schlaf mit Malerfarbe beschmutzt worden. Die Polizei ermittelt, ob der jetzt Inhaftierte auch diese Taten begangen haben könnte. Außerdem wollen die Ermittler klären, ob er für ähnliche Angriffe auf Obdachlose in Köln im Herbst 2021 verantwortlich ist.

Pressemitteilung

