Erneut Hitzerekord gebrochen - alle Entwicklungen zur Rekordhitze in Deutschland

Deutschland hat nach vorläufigen Ergebnissen am zweiten Tag in Folge einen Hitzerekord: Um 14.20 Uhr wurden an der Station Bonn-Roleber 40,6 Grad gemessen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dies sei aber nur ein Zwischenstand mit vorläufigen Mess-Ergebnissen.

Und auch in Baden-Württemberg nähert man sich einem neuen landesweiten Höchstwert an. „Der Rekord wackelt heute auf jeden Fall“, sagte Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstagvormittag.

„Derzeit gehen wir davon aus, dass am späten Nachmittag vor allem in Mannheim und Waghäusel Werte um 40,2 Grad erreicht werden.“

Auch Karlsruhe kommt mächtig ins Schwitzen: Dort könnte laut DWD-Prognose auf der außerhalb der Stadt positionierten Station ein Wert um die 40 Grad gemessen werden.

An der Tür eines Geschäfts in der Innenstadt von Geilenkirchen klebt ein Zettel mit der Aufschrift "Hitzefrei - Am 24. und 25.7.2019 schließen wir um 14 Uhr". Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat den bei einer Messstation in Geilenkirchen gemessenen Temperatur-Höchstwert von 40,5 Grad offiziell anerkannt. Die Messstelle gehört nicht zum DWD-Netz. Eine neue Hitzewelle bringt Deutschland mit rekordverdächtigen Temperaturen zum Schwitzen. (Foto: Caroline Seidel)

Der Hitzerekord im Südwesten könnte somit erreicht oder sogar übertroffen werden: Der bisherige Landes-Höchstwert von 40,2 Grad wurde laut DWD am 13. August 2003 in Freiburg und am 7. August 2015 in Bad Mergentheim gemessen.

Abkühlung ist auch am Freitag nicht zu erwarten. „Auch morgen werden wir in Baden-Württemberg nicht durchatmen können“, sagte Schuster. „Das Wetter wird ähnlich wie heute.“ Unangenehme Überraschungen könnte der Abend bereithalten mit vereinzelten Hitzegewittern über dem Schwarzwald und dem Nordosten des Landes.

Wirklich heftig könnte sich das Unwetter am Wochenende über Baden-Württemberg ausbreiten. Der DWD warnt vor lang anhaltenden und schweren Gewittern: „Weil es keinen Höhenwind gibt, bleiben diese auch lange an einem Ort.“

Wegen Hitze: Fernverkehr-Reisende können Bahnfahrt verlegen

Reisende im Fernverkehr der Deutschen Bahn können wegen der Hitze Fahrten bis einschließlich Freitag kostenlos auf einen kühleren Tag bis zum 4. August verlegen. Das kündigte Personenverkehr-Vorstand Berthold Huber am Donnerstag bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz an.

Das Angebot bezieht sich nach Konzernangaben auch auf Tickets mit Sparpreisen und Zugbindung. Die Platzreservierung werde kostenlos umgetauscht. Die Bahn will damit das Reisen wegen der hohen Temperaturen für Bahnfahrgäste komfortabler machen.

Erste Atomkraftwerke abgeschaltet

Das Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen soll wegen der steigenden Wesertemperatur voraussichtlich am Freitag gegen Mittag abgeschaltet werden. Dann werde für das Flusswasser die kritische Temperaturgrenze von 26 Grad erwartet, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums am Donnerstag. Zum Schutz des Ökosystems der Weser dürfe dann kein wärmeres Wasser mehr in den Fluss geleitet werden.

Die Hitze in Deutschland erreicht rekordverdächtige Höhen. Meteorologen warnen bundesweit vor starker oder gar extremer Hitze. (Foto: Friso Gentsch / DPA)

Sobald sich die Weser nachhaltig abkühle, werde der Betrieb wieder aufgenommen, teilte die Betreibergesellschaft Preussen Elektra mit. Dies werde voraussichtlich am Sonntag der Fall sein.

Das Wasser der Weser wird in Grohnde zur Kühlung des Atommeilers genutzt und anschließend wieder in den Fluss geleitet. Weil die Weser derzeit vergleichsweise wenig Wasser führe, erhitze sie sich deutlich schneller als in Zeiten höherer Pegel, sagte die Ministeriumssprecherin.

Beim zweiten niedersächsischen Atomkraftwerk im emsländischen Lingen sei die Lage anders, sagte die Sprecherin. Zum einen werde das Kühlwasser dort anlagenbedingt weniger stark erhitzt als in Grohnde. Zum anderen werde es zum Abkühlen zunächst in ein spezielles Becken geleitet, bevor es schließlich wieder in die Ems gelange. Trotz der gegenwärtigen Hitze sei deshalb in Lingen nicht mit einem Abschalten des Atomkraftwerks zu rechnen.

Schifffahrt steht vor Problemen

Die lange Trockenheit und der fehlende Regen machen nicht nur den Landwirten Sorgen. Auch die Schifffahrt auf der niederbayerischen Donau könnte Probleme bekommen.

Wegen der fallenden Pegelstände rechnet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes damit, dass Ende der Woche zwischen Straubing und Vilshofen keine Hotelschiffe mehr fahren können.

Wegen der anhaltenden Trockenheit ließ die Regierung von Oberbayern Flugzeuge zur Beobachtung der Wälder in die Luft steigen. Weitere Flüge seien für Freitag geplant, hieß es in einer Mitteilung.

Der fehlende Regen verschärfte die Gefahr vor Waldbränden im Freistaat. Der DWD wies auf eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr hin, rechnet aber zum Wochenende und zu Beginn der neuen Woche mit einer Entspannung.

Regierung warnt vor sehr großer Waldbrandgefahr

Die Regierung von Schwaben sieht erhebliche Waldbrandgefahr auch im Landkreis Lindau. Niemand darf deshalb in der Nähe von Wäldern oder Wiesen mit Feuer hantieren.

In Vorarlberg ist es am Mittwochnachmittag bereits zu einem Feuer gekommen, als auf einer Wiese auf der Fluh in Bregenz Flammen aufstiegen. Waldarbeiter konnten den kleinen Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Handfeuerlöscher in Schach halten. Die Brandursache ist unklar, aber das Beispiel zeigt, wie schnell Wiesen und Wälder in diesen Tagen bei Hitze und Trockenheit Feuer fangen können. Behörden warnen deshalb, dass niemand am oder im Wald oder auf trockenen Wiesen ein Feuer anzünden darf.

Entsprechende Vorsicht gilt beim Grillen. Niemand darf in der Natur Zigarettenstummel wegwerfen. Gefährlich kann es außerdem werden, wenn jemand sein Auto auf einer Wiese parkt, denn da herrscht wegen des heißen Katalysators die Gefahr, dass sich trockenes Gras entzündet. Zudem gilt es Müll zu vermeiden, denn jede weggeworfene Glasflasche, Folie, Feuerzeug oder Dose mit chemischen Abfällen kann ein Feuer auslösen.

Die Regierung von Schwaben hält die Waldbrandgefahr für so groß, dass sie am Donnerstag für den gesamten Regierungsbezirk Luftbeobachtung als vorbeugende Maßnahme angeordnet hat. Speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern und der Regierung von Schwaben halten nachmittags aus der Luft nach Brandherden Ausschau. Die Kosten der Maßnahme trägt der Freistaat Bayern. Die Waldbrandbeobachter aus der Luft haben in den vergangenen Jahren in Schwaben einige Waldbrände frühzeitig entdeckt, die schnell gelöscht werden konnten.