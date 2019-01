Erneut gehen Menschen gegen Diesel-Fahrverbot in Stuttgart auf die Straße

Bei der ersten Demonstration gegen die Diesel-Fahrverbote in Stuttgart waren rund 250 Menschen gekommen - am Wochenende könnten es noch einmal deutlich mehr werden. Denn die Initiatoren haben für Samstag erneut eine Demonstration angekündigt, alleine via Facebook kündigten mehr als 700 Personen ihr Interesse an einer Teilnahme an.

Zwischen 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr werde die Demonstration rund um die Messstation am Neckartor in der Landeshauptstadt stattfinden, teilten die Verantwortlichen mit. Sie riefen unter anderem dazu auf, gelbe Westen zur Demo mitzubringen.

Und es könnte nicht die letzte Kundgebung gewesen sein. Insgesamt seien 17 Demonstationen für die kommenden Wochen und Monate beantragt worden, wie ein Sprecher der Stadt Stuttgart den "Stuttgarter Nachrichten" sagte.

Die erste Demo in der vergangenen Woche sei friedlich verlaufen, wie die Polizei bilanzierte. Damals waren etwa 50 Teilnehmer erwartet worden, am Ende kamen rund fünf Mal so viele Menschen.

Seit 1. Januar dürfen zur Luftreinhaltung Diesel-Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 4 und schlechter von außerhalb nicht mehr in die Umweltzone Stuttgart einfahren. Vom 1. April an gilt das Verbot auch für Anwohner mit solchen Fahrzeugen.