Der Marburger Bund hat Ärzte an kommunalen Kliniken für heute zum Warnstreik in Baden-Württemberg aufgerufen. In den Krankenhäusern gebe es aber Notbesetzungen, sagte ein Sprecher der Ärztegewerkschaft. Einige geplante Operationen könnten sich indes verzögern. Für 13.00 Uhr ist eine Demonstration vom Stuttgarter Katharinenhospital zum Marktplatz geplant. Hier soll die zentrale Kundgebung stattfinden. „Wir rechnen mit etwa 1000 Teilnehmern aus der Ärzteschaft“, sagte der Sprecher.

Grund für den Warnstreik ist ein Tarifkonflikt mit den kommunalen Kliniken. Die Gewerkschaft fordert unter anderem fünf Prozent mehr Geld und zwei freie Wochenenden im Monat. Ein erstes Angebot der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte der Marburger Bund als unzureichend abgelehnt.

Auch will die Ärztegewerkschaft dazu beitragen, die Arbeitsbelastung zu senken. Die Arbeitszeit des medizinischen Personals müsse daher exakt erfasst werden, wie der Landeschef des Marburger Bundes, Frank Joachim Reuther, erklärte. „Wir wollen deshalb eine manipulationsfreie, automatisierte, elektronische Arbeitszeiterfassung“, heißt es dazu in einer Mitteilung.