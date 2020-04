Erneuerbare Energien liefern knapp die Hälfte des Stroms im Südwesten

Im Ostalbkreis sind die Zahlen der am Coronavirus erkrankten Menschen am Gründonnerstag in der Region am stärksten gestiegen. Der Landkreis Schwäbisch Hall hat allerdings noch keine Aktualisierung der Daten vorgenommen (Stand: 20 Uhr).

Die Corona-Krise auf der Ostalb

Alle Kreise in der Region melden hingegen weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Im Rems-Murr-Kreis sind acht weitere Patienten verstorben, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilt.