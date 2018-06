Knapp ein halbes Jahr nach einem Skiunfall mit zwei Toten am Feldberg im Südschwarzwald hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt. Außer den beiden Skifahrern sei niemand an dem Unglück beteiligt gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Freiburg am Mittwoch mit. Auch den Verantwortlichen für die Aufstellung des Masts der Beschneiungsanlage auf der Skipiste treffe keine strafrechtliche Schuld. Bei dem Unfall am 24. Januar dieses Jahres waren ein 29-Jähriger aus dem Elsass und ein 30 Jahre alter Mann aus dem Großraum Stuttgart auf einer Anfängerpiste des Skigebiets zusammengestoßen. Sie wurden beide gegen den Mast der Schneekanone geschleudert und starben noch am Unglücksort.