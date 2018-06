Ermittlungen zu Affenversuchen an Tübinger Institut dauern an

Die Ermittlungen zu umstrittenen Affenversuchen am Max-Planck-Institut in Tübingen werden voraussichtlich noch zwei Monate dauern. Dann sollen erste Ergebnisse vorliegen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Behörde werte derzeit Unterlagen aus, die bei einer Durchsuchung des Instituts im Januar beschlagnahmt wurden. Um welche Art von Dokumenten es sich dabei genau handelt, nannte die Behörde nicht. Auch ob sich der Anfangsverdacht der Staatsanwälte bestätigen ließ, blieb weiter unklar.

Die Behörde untersucht, ob bei den Affenversuchen gegen den Tierschutz verstoßen wurde. Den Ermittlungen waren mehrere Strafanzeigen vorausgegangen.

Das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik war im September vergangenen Jahres nach einem Fernsehbericht in die Kritik geraten. Es ging um Bilder, die ein Tierschützer mit versteckter Kamera gemacht haben soll. Die Aufnahmen zeigen Affen mit Implantaten am Kopf, eines der Tiere hat einen blutverschmierten Kopf, einem anderen läuft Spucke oder Erbrochenes aus dem Mund.