Nach einem Steinwurf gegen ein Auto auf der Autobahn 5 (Karlsruhe-Freiburg) bei Baden-Baden wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ein Unbekannter hatte in der Nacht zum Sonntag von einer Brücke oder dem Fahrbahnrand einen Stein auf die Autobahn geworfen und ein Auto getroffen. Durch Splitter der Heckscheibe erlitt ein Kleinkind auf der Rückbank leichte Verletzungen. Ermittler fanden neben der Fahrbahn zwei Steine, die als Wurfgeschosse in Frage kommen. Sie sollen auf Spuren untersucht werden.

Immer wieder werden Steine von Autobahnbücken geworfen. Zuletzt waren Mitte Mai auf der A98 in Baden-Württemberg eine Autofahrerin und ihr Kind nur knapp Verletzungen entgangen. Jugendliche hatten auf einer Brücke zwischen Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost gesessen und Gegenstände auf die Autobahn geworfen. Die Windschutzscheibe des Wagens wurde getroffen. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich wenige Tage zuvor auf der A8 in Baden-Württemberg ereignet.

Mitteilung der Polizei